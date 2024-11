Alpecin-Deceuninck e Groupama-FDJ confirmadas na 51.ª Volta ao Algarve

A equipa francesa participará pela 16.ª vez, 10.ª consecutiva, na ‘Algarvia’, somando um total de sete vitórias em etapas: Stefan Küng venceu duas vezes o contrarrelógio de Lagoa (2019 e 2023), David Gaudu impôs-se no alto da Fóia (2022), Benoit Vaugrenard ganhou em Albufeira (2010) e Bernhard Eisel somou três triunfos (em 2005 e 2006).



Além de Küng e Gaudu, a Groupama-FDJ contará nas suas fileiras na próxima época com Guillaume Martin, um ‘habitué’ na luta pelo top 10 em grandes Voltas.



Já a Alpecin-Deceuninck, de Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen, alinhará pela quinta vez na única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries.



Os belgas, também da primeira divisão do ciclismo mundial, ainda procuram a primeira vitória na corrida portuguesa, mas já conquistaram a classificação da montanha, em 2020, através de Dries de Bondt.



“A edição de 2025 da Volta ao Algarve manterá a identidade, com um percurso com etapas para todo o tipo de corredores. Haverá, no entanto, mudanças significativas no percurso, que serão anunciadas nas próximas semanas. São mudanças que visam incrementar o espetáculo oferecido aos adeptos”, lê-se na nota publicada no site da organização da prova.