Alpes franceses recebem JO de Inverno de 2030

O presidente de França, Emmanuel Macron, assegurou ao COI que o novo governo oferecerá todas as garantias necessárias para a organização do evento e assinará o contrato dentro do prazo imposto pelo organismo olímpico.



“Queremos agradecer-vos a confiança que depositaram em nós. Diremos presente e respeitaremos os nossos compromissos”, garantiu o presidente de França, a dois dias da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024, que se prolongam até 11 de agosto.



O COI aprovou a candidatura dos Alpes franceses com 84 votos a favor, quatro contra e sete abstenções, mas exigiu também que o contrato com o governo daquele país europeu seja aprovado na Assembleia Nacional até 1 de março de 2025.



A proposta francesa, a única submetida a votação, centra-se na utilização das estâncias de esqui da região dos Alpes, bem como das infraestruturas de desportos em piso de gelo da cidade costeira de Nice.



A França já organizou três vezes os Jogos Olímpicos de Inverno: foi palco edição inaugural, em 1924, e, posteriormente, em 1968, em Grenoble, e 1992, em Albertville.