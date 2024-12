Badminton. Berenguer nas "meias" do Europeu sub-19

Campeão nacional absoluto, com apenas 16 anos, Tiago Berenguer começou por vencer o lituano Domas Paksys por 2-1, com 21-16, 18-21 e 21-14, superando posteriormente, nos "quartos", o alemão Luis Pongratz, quarto favorito, pelo mesmo resultado, com 18-21, 21-12 e 21-9.



O madeirense campeão europeu sub-15, oitavo cabeça de série em Ibiza, vai defrontar agora o polaco Mateusz Golas, que é o principal favorito a vencer a competição, na qual ainda não cedeu qualquer set.



Batalha e as duas mulheres



Nos oitavos de final, Santiago Batalha apanhou o sueco Romeo Makboul, que se impôs por 2-0 (21-13 e 21-15).



Em pares masculinos, Santiago Batalha juntou-se a Dinis Maia na dupla que foi afastada nos quartos de final ante os britânicos Benjamin Horseman e Jia Bin, que triunfaram por 2-0, com 21-10 e 21-19.



Em singulares femininos, Maria Wilkinson e Mafalda Avelino foram eliminadas logo na primeira ronda do quadro de 128, tal como aconteceu quando participaram juntas em pares femininos.



Santiago Batalha e Maria Wilkinson não passaram da primeira ronda em equipas mistas, tal como já havia acontecido também com Alexandre Bernardo e Isabella Wilkinson.