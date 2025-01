Beatriz Guerra e Rafael Sousa impõem-se nos Nacionais de ciclocrosse

No Parque Urbano Sara Moreira, naquela cidade do distrito do Porto, o campeão de 2023 e 2024, Roberto Ferreira (Guilhabreu), acabou no terceiro posto, a 2.49 minutos do vencedor e colega de equipa, que tinha sido campeão sub-23 no ano passado.



Bruno Silva (Boavista-Rádio Popular-Paredes) foi segundo, a 1.12 minutos do novo detentor do título.



Em femininos, Beatriz Guerra (Guilhabreu), também campeã sub-23 em 2024, impôs-se, com Leandra Gomes (SAERTEX/CRIAZinvent) em segundo, a 1.29 minutos, e Margarida Vasconcelos (AXPO/FirstBike/Vila do Conde) em terceiro, a 1.34.