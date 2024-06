Bryson DeChambeau vence US Open de golfe

O norte-americano Bryson DeChambeau venceu pela segunda vez o US Open em golfe, segurando, na quarta volta, no terceiro "major" do ano, disputado em Pinehurst, na Carolina do Norte.

Bryson DeChambeau, de 30 anos, voltou a conquistar o torneio, reeditando o feito de 2020, depois de, a cinco buracos do fim, o norte-irlandês Rory McIlroy lhe ter "roubado" o primeiro lugar.



No entanto, o vencedor do "major" norte-americano em 2011 "tremeu" e acabou por cometer três "bogey" (uma acima do par) nos últimos cinco buracos, falhando mesmo dois "puts" de um metro, em dois deles.



DeChambeau foi mais consistente e assegurou o triunfo, na quarta volta, apesar dos três "bogey", compensados por dois "birdies" (uma abaixo do par), totalizando 71 pancadas (uma acima do par), no seu pior "score" do torneio.