Charlotte Kool vence primeira etapa da Volta a França

As posições da geral replicam as da etapa inaugural, com Ahtosalo a quatro segundos da camisola amarela, devido às bonificações, e Balsamo a seis.Nota ainda para a polaca Daria Pikulik (Human Powered Health), que não só alinhou à partida para o Tour feminino como foi sexta classificada na meta, um dia depois de se sagrar vice-campeã olímpica de omnium, na pista, em Paris2024, assim como a 38.ª, a norte-americana Kirsten Faulkner (EF-Oatly-Cannondale), ouro na prova de fundo na estrada.Esta terça-feira, a segunda de oito etapas prossegue em solo neerlandês, com 67,9 quilómetros completamente planos entre Dordrecht e Roterdão, cidade que acolhe quarta-feira um contrarrelógio individual.