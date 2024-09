Ciclismo/Mundiais: António Morgado 23.º no `crono` sub-23 ganho por Iván Romeo

Morgado, de 20 anos, acabou a 2.24,56 minutos do vencedor, que concluiu a prova com um tempo de 36.42,70 minutos, conquistando o título mundial da categoria.



Romeo bateu o sueco Jacob Söderqvist, segundo, por mais de 32 segundos, com o suíço Jan Christen, a 40 segundos, a 'roubar' o bronze ao grande favorito, o belga Alec Segaert, hoje quarto após ter sido segundo nos últimos dois anos.



Esta é a maior vitória da carreira do jovem 'prodígio' da Movistar, com Morgado a resguardar-se com vista à corrida de fundo, depois de em 2023 ter conquistado a prata, tendo ainda assim melhorado o 27.º no 'crono' que logrou no ano passado.



"As sensações não foram as melhores. Onde me senti melhor foi na subida, e já na parte final. Não sendo o contrarrelógio o meu principal objetivo, não arrisquei nas descidas, até porque a estrada ainda estava muito molhada quando parti", declarou o jovem, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



Já o selecionador, José Poeira, reconhece que Morgado "tem potencial para fazer melhor", e assim esta corrida é mais uma experiência para, no futuro, lograrem "o melhor resultado possível" e perceber "o caminho que falta percorrer" para concretizar um "potencial de melhoria imenso".



Antes, o francês Paul Seixas arrebatou o ouro do contrarrelógio de juniores.



Na terça-feira, Portugal volta à estrada no paraciclismo, com contrarrelógio na classe H4 para Flávio Pacheco e na classe C2 para Telmo Pinão.