Ciclista esloveno Primoz Roglic vence Critérium du Dauphiné

O ciclista esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) venceu hoje a prova Critérium du Dauphiné, em França, repetindo o feito de 2022, depois de ter terminado a oitava e última etapa, vencida pelo espanhol Carlos Rodríguez, no sexto posto.

Roglic concluiu uma das mais importantes provas de preparação para a Volta a França com a camisola amarela vestida, face aos oito segundos de vantagem sobre o norte-americano Matteo Jorgenson (Team Visma), segundo, e 36 do canadiano Derek Gee (Israel-Primier Tech), terceiro.



Hoje, na derradeira etapa de 160.6 quilómetros, que ligou Thônes a Plateau des Glières, o espanhol Carlos Rodríguez (INEOS) foi o primeiro a cortar a meta, ao fim de 04:18.02 horas, seguido de Jorgenson e Gee.



Roglic repetiu o feito de 2022 e sucedeu ao dinamarquês Jonas Vingegaard, que tinha vencido no ano passado.