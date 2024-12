COI condena pagamento de prémios a medalhados

”, indicou o porta-voz do organismo, esclarecendo que a questão dos prémios foi suscitada pelos “representantes das federações e dos atletas”.Mark Adams falava no final da primeira jornada da reunião do Conselho Executivo do Comité Olímpico Internacional, que decorre até quinta-feira em Lausana, na Suíça.Segundo Adams, o Conselho Executivo do COI estima que essa iniciativa poderia transformar os Jogos Olímpicos “num evento elitista”.Sem a concordância do organismo olímpico, o presidente da World Athletics, Sebastian Coe – um dos sete candidatos a suceder a Thomas Bach na presidência do COI -, anunciou em abril a intenção de entregar 47 mil euros aos atletas que conquistassem o ouro em Paris2024.A iniciativa foi criticada por Bach, que considerou que cabe aos comités olímpicos nacionais, e não às federações, estimular o sucesso dos desportistas que participem nos Jogos.As eleições para a sucessão do alemão vão acontecer na 144.ª Sessão do COI, agendada entre 18 e 21 de março, na Grécia.O novo presidente do COI assumirá o cargo em 24 de junho de 2025.