Comité Paralímpico distingue medalhados em Paris2024

Na gala anual, o CPP atribuiu também a Ordem Paralímpica, a sua mais alta distinção ao brasileiro Andrew Parsons, atual presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC), e entregou o troféu paralímpico às federações nacionais de tiro e triatlo e à Associação Jorge Pina.Fora do lote de homenageados ficou o ciclista Luís Costa, medalha de bronze no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5 nos Jogos Paris2024, que, entretanto, foi suspenso preventivamente, na sequência de um controlo antidoping positivo, num teste realizado na capital francesa dois dias antes da prova.Alguns dos distinguidos pela participação nos Jogos Paris2024 foram também homenageados na categoria destinada a premiar os atletas que conseguiram lugares de pódio em campeonatos europeus e mundiais, que também incluiu dois atletas da dimensão surdolímpica.Portugal saiu dos Jogos Paralímpicos Paris2024 com sete medalhas conquistadas, e outros 18 lugares de diploma, elevando para 101 o número de pódios conseguidos em 12 participações na competição.As sete medalhas conseguidas nos Jogos Paris2024 juntam-se às 94 conseguidas nas 11 participações anteriores, sendo que apenas na primeira, em 1972, Portugal não subiu ao pódio.O contrato-programa de preparação para os Jogos Paralímpicos Paris2024 teve um valor global de 9,2 milhões de euros, e foi o primeiro completo com condições de equidade entre atletas olímpicos e paralímpicos.