Derrota e empate para lusos no Europeu de xadrez

José Guilherme Santos, mestre FIDE e campeão nacional no ano passado, jogou contra o grego Ioannis Ergazakis e Filipa Pipiras defrontou o azeri Allahverdi Hamidov.



Após estes jogos, José Guilherme Santos ocupa a 184.ª posição, com 4,5 pontos, e Filipa Pipiras segue no 304.º, com 3,5 pontos.



A classificação é liderada pelo sérvio Aleksander Indjik, com oito pontos, após mais uma vitória, seguido por um grupo de seis adversários a um ponto.



O torneio, disputado com as regras do sistema suíço, em 11 rondas, decorre até terça-feira no Hotel Palas, em Petrovac, com 388 xadrezistas em competição, 119 dos quais grandes mestres.