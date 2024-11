Desastre na parte final dita derrota dura do Sporting de Braga na Ronda de Elite

Cainan de Matos, com um ‘poker’ aos 13, 35, 36 e 40 minutos, foi o protagonista do duelo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com Raúl Jiménez, aos 07, e Gréllo, aos 38, a dilatarem o triunfo dos belgas, que sofreu um único tento, apontado por Bebé, aos 09.



Este resultado é um duro revés para as aspirações de ‘final four’ do Sporting de Braga, que contabiliza três pontos, tal como o Anderlecht e o Sporting, que conta com menos um encontro, a disputar-se de seguida frente ao SK Interobal Plzen, a partir das 20:30.



Os minhotos até entraram melhor no jogo, com mais aproximações à baliza contrária, mas foram os belgas que se colocaram em vantagem, aos sete, graças a uma fantástica jogada individual de Raúl Jiménez, a tirar dois adversários da frente e a atirar rasteiro, beneficiando ainda de um ligeiro desvio num jogador bracarense, que fez ‘trair’ Dudu.



No entanto, Bebé ripostou de imediato ao tento sofrido, quando, aos nove, fletiu para a zona frontal e bateu Giovanni, que ainda tocou na bola, mas sem a conseguir desviar.



A igualdade não tardou muito, uma vez que, aos 13, através de uma grande assistência do capitão Gréllo, Cainan de Matos surgiu solto e sem oposição na cara de Dudu, para finalizar com sucesso, obrigando a uma pausa técnica pedida pelo técnico Joel Rocha.



Ainda antes do intervalo, Bebé viu Giovanni defender um remate perigoso, tendo uma preciosa ajuda do poste, com a partida a ir para a segunda parte na mesma toada, de um Sporting de Braga em busca de golos, face a um Anderlecht coeso defensivamente.



Na primeira jornada, apesar do triunfo por 4-2, Joel Rocha já tinha falado do desacerto ofensivo dos seus pupilos, que se transferiu para o segundo jogo, com várias ocasiões desperdiçadas e Giovanni também em bom plano na baliza da equipa de Luca Cragnaz.



Cainan de Matos aproveitou uma bola parada para fazer o 3-1, aos 35, e, no minuto seguinte, voltou a faturar, numa fase em que os bracarenses entraram em desespero, cimentado com mais dois golos, por Gréllo e Cainan de Matos, para balizas desertas.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Anderlecht – Sporting de Braga, 6-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Raúl Jiménez, 07 minutos.



1-1, Bebé, 09.



2-1, Cainan de Matos, 13.



3-1, Cainan de Matos, 35.



4-1, Cainan de Matos, 36.



5-1, Gréllo, 38.



6-1, Cainan de Matos, 40.







Equipas:



- Anderlecht: Giovanni, Rangel, Gréllo, Cainan de Matos e Darlan. Jogaram ainda Raúl Jiménez, Steven Dillien, Alberto Saura, Antonio Sekulic, Gil de Kerf e Eduardo Borges.



Treinador: Luca Cragnaz.



- Sporting de Braga: Dudu, Tiago Sousa, Tiago Brito, Rafael Henmi e Hugo Neves. Jogaram ainda Gabriel Mazetto, Bebé, Tiago Correia, Ricardo Lopes, Ítalo Rossetti, Ygor Mota, Buzuzu e Gabriel Penézio.



Treinador: Joel Rocha.







Árbitros: Petar Radojcic (Sérvia) e Vedran Babic (Croácia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raúl Jiménez (30), Darlan (31), Antonio Sekulic (35) e Tiago Brito (35).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.