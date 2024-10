Diego Forlán troca o futebol pelo ténis

O antigo futebolista e Federico Coria, que é o 101.º jogador da hierarquia ATP, receberam um convite para disputarem o quadro de pares do challenger uruguaio, agendado entre 11 e 17 de novembro.Um dos melhores jogadores da história do Uruguai,O internacional uruguaio foi considerado o melhor jogador do Mundial2010, na África do Sul, e foi o melhor marcador da Europa em 2008/09, contando com passagens, entre outros, por Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter Milão.Fora da Europa, o antigo avançado começou a carreira no Danubio, no Uruguai, antes de se transferir para o argentino Independiente, do qual saiu para os 'red devils'.Na fase final da carreira, Forlán jogou no Internacional (Brasil), no Cerezo Osaka (Japão), Peñarol (Uruguai), Mumbai City (Índia) e Kitchee (Hong Kong).