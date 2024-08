Dupla Pedrosa/Campos perde em Hamburgo

No arranque do Grupo D, João Pedrosa e Hugo Campos perderam pelos parciais de 21-15 e 21-17 frente aos neerlandeses, que recentemente terminaram no quinto lugar o torneio olímpico de Paris2024.



Esta sexta-feira, os tricampeões nacionais vão medir forças com outra dupla dos Países Baixos, Steven van de Velde e Matthew Immers (10h00 em Lisboa), medalhados com o bronze no Campeonato da Europa de 2024, e com os alemães Paul Henning e Maximilian Just (14h00).



João Pedrosa e Hugo Campos chegaram ao quadro principal via fase de qualificação, tendo alcançado na quarta-feira dois triunfos frente aos alemães Robin Sowa e Benedikt Sagstetter, por 2-1, e aos norte-americanos Logan Smith e Hagen Webber, por 2-0.



A etapa de Hamburgo é a primeira do circuito mundial de voleibol de praia (FIVB Beach Pro Tour) realizada após os Jogos Olímpicos Paris2024.