É australiano o primeiro Grand Slam de Madison Keys

Madison Keys, 14.ª do mundo, venceu o seu primeiro Grand Slam, na segunda final, depois de ter perdido o embate decisivo do Open dos Estados Unidos em 2017, impondo-se a Sabalenka, por 6-3, 2-6 e 7-5, em duas horas e dois minutos.Este foi o sexto encontro entre Madison Keys e Aryna Sabalenka e o segundo triunfo da norte-americana frente à bielorrussa, líder do ranking mundial, que, além das duas vitórias no’(nome por que também é conhecido o torneio australiano) é a detentora do Open dos Estados Unidos.Num encontro pautado por pontos curtos e jogadas carregadas de potência, a número 14 mundial precisou de duas horas e dois minutos para superar a favorita, que procurava tornar-se na primeira tenista a vencer três títulos seguidos no Open da Austrália desde os triunfos de Martina Hingis entre 1997 e 1999, pelos parciais de 6-3, 2-6 e 7-5, e conquistar o primeiro torneio do Grand Slam da época, em Melbourne Park.Madison Keys, que havia batido a cazaque Elena Rybakina, sétima doWTA, na quarta ronda e eliminado a polaca Iga Swiatek, número dois do mundo, nas meias-finais, entrou melhor no encontro, ao quebrar Sabalenka logo de entrada, antes de devolver o ‘break’ sofrido no oitavo jogo para fechar a 6-3, ao fim de 36 minutos.Baixando a percentagem de primeiros serviços no segundo ‘set’ e cometendo mais erros de esquerda, Keys ficou mais vulnerável e permitiu à adversária ganhar ascendente e ‘vingar-se’ em igual medida, com dois, empurrando a decisão do título para um terceiro e decisivo ‘set’.Na partida decisiva, a tenista norte-americana, vice-campeã do Open dos Estados Unidos de 2017 – frente à sua compatriota Sloane Stephens, por 6-3 e 6-0 –, manteve o estilo de jogo agressivo e corajoso, com pancadas muito profundas e primeiros serviços eficazes, conseguindo assim quebrar o serviço de Sabalenka no 12.º jogo, encerrando o duelo ao segundoque dispôs.Naquele que foi o sexto desafio com a bielorrussa, que registava 20 triunfos consecutivos em Melbourne Park, Madison Keys conquistou o segundo triunfo e tornou-se na quarta jogadora mais velha de sempre a conquistar o primeiro título do Grand Slam, após a italiana Flávia Pennetta (Open dos Estados Unidos com 33 anos), a britânica Ann Jones (Wimbledon com 30 anos) e a transalpina Francesca Schiavone (Roland Garros com 29 anos).Graças à conquista dofrente à bielorrussa, de 26 anos, Madison Keys vai ascender ao sétimo lugar na hierarquia WTA, igualando o seu melhorde sempre, alcançado em outubro de 2016.





(Com Lusa)