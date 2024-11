O Fonte do Bastardo perdeu com o Melilla (2-3) na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, ficando fora da competição depois de já ter perdido no primeiro duelo com os espanhóis.

Tal como tinha acontecido no primeiro embate (1-3), há uma semana, o jogo de terça-feira foi equilibrado (24-26, 25-27, 25-18, 25-21 e 13-15), mas a formação açoriana acabou por falhar os "oitavos".



Também em prova está o Sporting, que venceu os checos do Kladno (3-0) na primeira mão dos 16 avos de final, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e que tem o duelo decisivo agendado para quinta-feira.