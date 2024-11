Itália conquista Billie Jean King Cup de ténis

Neste torneio feminino, similar à Taça Davis masculina, Paolini, número quatro do mundo num 2024 em que foi à final de dois Grand Slam, bateu por 6-2 e 6-1 Rebecca Sramkova, para selar o triunfo.



Antes Lúcia Bronzetti tinha batido Viktoria Hruncaková por 6-2 e 6-4, com a própria Billie Jean King, pioneira pela igualdade de género no ténis, na assistência, em Málaga, Espanha.



“Um ano incrível, incrível, e louco. Acabar assim, com um título, é fantástico. Não tenho palavras para o descrever”, declarou Paolini, de 28 anos.



Além da final de Roland Garros e Wimbledon, sagrou-se campeã olímpica de pares em Paris2024, com Sara Errani, em ano de plena afirmação, uma vez que, antes, nunca tinha saído da primeira ou segunda ronda em "majors".



A Itália, de resto, venceu em 2023 a Taça Davis e, esta quinta-feira, inicia a defesa do título, liderada pelo número um mundial, Jannik Sinner.