Joseph Blackmore é o novo líder da Volta a França do Futuro

Os 70,7 quilómetros entre Peisey-Vallandry e La Rosière foram bastante duros, com chegada em alta montanha, permitindo ao talentoso Blackmore ganhar, em 2:13.44 horas, deixando a três segundos o belga Jarno Widar e a cinco o espanhol Pablo Torres.



A liderança da prova passou para Blackmore, com a amarela 'segura' por nove segundos face a Widar e 23 em relação a Torres.



Lucas Lopes foi o luso que melhor subia a La Rosière, entrando em nono, a um minuto certo do vencedor do dia. Em bom plano também esteve Daniel Lima, 18.º a 2.17.



Mais atrás, entravam Alexandre Montez (47.º, a 11.08), Gonçalo Tavares (69.º, a 16.32), António Morgado (122.º, a 25.19) e João Martins (125.º, a 27,22).



O melhor luso na geral passou a ser Daniel Lima, que é 18.º, a 2.53, enquanto Lucas Lopes subiu a 26.º, a 4.48.



Alexandre Montez (45.º, a 11.58), Gonçalo Tavares (60.º, a 16.58), António Morgado (94.º, a 33.18) e João Martins (121.º, a 45.55) completam a equipa portuguesa.



A mais importante corrida para o escalão sub-23, disputada por seleções nacionais, prossegue na quinta-feira com a quarta de sete etapas, ligando La Rosière a Les Karellis, com 142,6 quilómetros e novamente de montanha.