Judocas Lusos em destaque na Taça da Europa de Seniores de Judo com vários Pódios

Portugal esteve nos tatamis com 53 judocas (37 masculinos e 16 femininos).



Os Atletas lusos mostraram o seu melhor judo ao subirem ao pódio conquistando 5 Medalhas de Ouro, 4 de Prata e 8 de Bronze além de se terem posicionado nos 10 primeiros lugares da classificação geral em quase todas as categorias.



Ao longo dos dois dias enfrentaram adversários muito fortes, tiveram que ultrapassar repescagens, wazaris e ippons, mas os judocas lusos mostraram a sua excelente preparação e uma enorme vontade e determinação posicionando-se em vários lugares do pódio.



Este domingo cumpriram-se as seguintes categorias:



A atleta Inês Faria(-48Kgs) conquistou a medalha de Bronze.



Nos (-52 kgs) Catarina Costa, uma das grandes estrelas do judo nacional e mundial, subiu ao pódio para receber a medalha de Bronze. Mostrando a sua excelente preparação Raquel Brito, que ganhou o Ouro, discutiu a final com Iara Guedes – medalha de Prata, mais um pleno para Portugal.



No peso (-57Kgs) Raquel Brás conquistou a Medalha de Bronze ao eliminar por wazari a adversária sueca T.Granberg.



Na categoria de (-90kgs) Pedro Lima foi eliminando na repescagem os adversários da Eslovénia, Grã-Bretanha e Suécia conquistando um lugar no pódio para receber a medalha de Bronze.



Diogo Brites (-100 kgs) conquistou a medalha de prata no último combate frente a L. Lomidze que foi ouro. Nas semi-finais tinha vencido Guilherme Silva por wazari. Diogo Chantre recebeu a medalha de Bronze.



Competição no sábado



Na categoria (-63kgs) Maria Silveira foi medalha de Prata e Margarida Brás medalha de Bronze.



Joana Crisóstomo (-70kgs) subiu ao lugar mais alto do pódio tendo ao peito a Medalha de Ouro e Luísa Santos ocupou a 5ª posição.



Tralhão Fernandes (-60kgs) também ouviu o hino nacional com o ouro ao peito e Francisco Bastos e Nicola Martim conquistaram respetivamente a 5ª e 7ª posição.



Nos (-66kgs) os judocas lusos superaram todas as expectativas e fizeram o pleno ao discutirem em português as finais. Assim Rodrigo Lopes conquistou o Ouro, Miguel Gago a Prata e Tomás Gomes e G. Lampreia o Bronze. C. Jesus posicionou-se no quinto lugar e M. da Fonseca na sétima posição.



A medalha de Bronze (-73Kgs) foi conquistada pelo atleta luso Otari Kvantidze, o 5º lugar por Saba Danelia e o sétimo por Cavalleri Serpa e Júnior Duarte.



Beatriz Moreira (-78kgs) não teve adversárias no tatami por isso ocupou a primeira posição.



Esta competição a cargo da União Europeia de Judo, da Federação Portuguesa de Judo e do Judo Clube de Portimão contou com a colaboração também da Câmara Municipal de Portimão.



Recordamos que esta prova, integra o calendário da União Europeia de Judo (contabiliza pontos para o Sénior Ranking da EJU) destinava-se a atletas masculinos e femininos do escalão Sénior (mais de 15 anos).