Julius Johansen troca a Sabgal-Anicolor pela UAE Emirates

“Estou profundamente grato pela confiança que a UAE Emirates depositou em mim e por me ter dado esta oportunidade fantástica. Juntar-me a uma equipa tão profissional e bem-sucedida é um sonho tornado realidade”, reconheceu o campeão mundial júnior de fundo em 2017.



No mesmo comunicado, o diretor-geral da formação dos Emirados Árabes Unidos, Mauro Gianetti, destacou a experiência prévia de Johansen no WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundial, considerando que o ciclista de 25 anos pode fortalecer a equipa no trabalho de apoio aos líderes.



Campeão mundial de fundo em 2017, ano em que também foi vice-campeão europeu de contrarrelógio e campeão nacional em ambas as provas em juniores, Johansen, que reforçou a Sabgal-Anicolor já com a época em andamento, teve também resultados de relevo em sub-23.



Nessa categoria, conquistou o título dinamarquês de fundo em 2018 e 2020, tendo nesse ano festejado mesmo a "dobradinha" nos campeonatos do seu país.



Depois de subir a profissionaL na Uno-X, chegou ao WorldTour em 2022, representando a Intermarché-Wanty-Gobert até 2023, anoS em que correu a Volta a Espanha.



Na UAE Emirates, Julius Johansen vai encontrar os portugueses João Almeida, Rui e Ivo Oliveira e António Morgado.



A saída do dinamarquês, que ajudou o russo Artem Nych a ganhar a Volta a Portugal, é mais uma baixa para a Sabgal-Anicolor, que já tinha perdido Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo ou André Carvalho.