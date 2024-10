Lucro da Adidas quase triplica até setembro

Nos primeiros nove meses do ano, a Adidas teve um volume de negócios líquido de 17.718 milhões de euros, superior em 6,6% em relação ao ano passado, suportado no crescimento de 18% das receitas na Europa, para 5.797 milhões de euros.



A penalizar o resultado líquido, surgem as receitas na América do Norte, que caíram 6,8%, para 3.786 milhões, justificado pelas vendas da marca 'Yeezy'.



No entanto, o volume de negócios da Adidas na China aumentou 5,8% até setembro, para 2.665 milhões de euros, e subiu 8,4% na América Latina, para 2.371 milhões de euros.



Já as receitas da Adidas nos mercados emergentes aumentaram 12,6%, para 2.371 milhões de euros.



Entre julho e setembro, a Adidas registou um lucro de 443 milhões de euros, mais 70,9% em termos homólogos.



As vendas líquidas da empresa totalizaram 6.438 milhões de euros, o que correspondeu a aumento de 7,3%, lê-se no comunicado.