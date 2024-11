Mais duas equipas confirmadas na 51.ª Volta ao Algarve

A EF Education-EasyPost, do campeão português de fundo, Rui Costa, e do equatoriano Richard Carapaz, vencedor do Giro2019, estará pela 10.ª vez na "Algarvia", que no próximo ano decorre entre 19 e 23 de fevereiro.



Das presenças anteriores da formação norte-americana, destaca-se a edição de 2023, na qual Magnus Cort Nielsen venceu as chegadas à Fóia e a Tavira, conquistando a classificação por pontos.



Já a dsm-firmenich PostNL, do neerlandês Fabio Jakobsen, correrá a Volta ao Algarve pela sexta vez, tendo presenças no pódio em quatro das participações anteriores na única corrida por etapas portuguesa do circuito UCI ProSeries.



A equipa neerlandesa já ganhou a classificação da juventude por intermédio de Oscar Onley (2023) e de Sam Oomen (2018), venceu uma etapa com Cees Bol, em 2020, tendo Soren Kragh Andersen sido segundo na classificação geral no ano anterior.



A EF Education-EasyPost e a dsm-firmenich PostNL juntam-se à belga Alpecin-Deceunink e à francesa Groupama-FDJ, as duas outras formações do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial, já confirmadas.