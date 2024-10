Maria Martins sexta na prova de eliminação dos Mundiais

Wollaston, que tinha sido bronze na quarta-feira no scratch, impôs-se ao sprint à belga Lotte Kopecky, campeã desta corrida em 2022 e 2023, desta feita segunda. A norte-americana Jennifer Valente ficou com o bronze, no 19.º pódio da carreira em Mundiais de pista.



Maria Martins, que foi bronze nos Europeus de 2020 na eliminação, fez uma grande corrida e escapou várias vezes à possibilidade de saída, sobretudo numa eliminação que recaiu sobre a espanhola Eva Yaguez.



Na véspera do concurso olímpico do omnium, a atleta lusa voltou a mostrar-se a bom nível, após abrir os campeonatos do mundo com um 16.º lugar no scratch.



“Uma corrida de eliminação é muito caótica a este nível. Obviamente, estou satisfeita, mas quando ficámos tão próximas, ambicionamos sempre as medalhas, que significam muito”, descreveu a ciclista de 25 anos, em declarações aos jornalistas em Ballerup.



Sendo esta “uma corrida muito técnica”, considera-a “o ponto forte na modalidade”, e mesmo não se sentindo no pico de forma, conseguiu bater-se com “algumas das melhores”. “Não posso ficar desapontada com o resultado que faço”, acrescentou.



Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem em Ballerup, na Dinamarca, até domingo, com uma seleção portuguesa encabeçada pelo campeão olímpico do madison Rui Oliveira, incluindo ainda Ivo Oliveira, Diogo Narciso, Maria Martins e Daniela Campos.