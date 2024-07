Merckx felicita Cavendish pelo recorde de vitórias em etapas

”, escreveu o "Canibal" numa "storie" na sua conta na rede social Instagram.”, acrescentou o belga num texto ilustrado com a fotografia do triunfo do sprinter da ilha de Man."Cav" igualou o recorde do "Canibal", considerado o melhor ciclista de sempre, em 2021, quando conquistou quatro tiradas, e quarta-feira deixou o belga definitivamente para trás.O sprinter da Astana bateu ao sprint, no final dos 177,4 quilómetros entre Saint-Jean-de-Maurienne e Saint-Vulbas, o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e o norueguês Alexander Kristoff (Uno-X), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 04:08.46 horas do vencedor.Embora nem sempre tenha parecido entusiasmado com a ideia de perder o recorde que deteve durante 49 anos, o cinco vezes campeão do Tour uniu-se ao coro de felicitações ao britânico.O belga pode consolar-se, contudo, com a ideia de que Cavendish, que se retira este ano, nunca alcançará o seu registo em grandes Voltas, onde lidera o número de vitórias, com 64, num ranking no qual o homem da Ilha de Man é terceiro, com 55 (tem 17 no Giro e três na Vuelta, além das 35 no Tour), também atrás do já retirado sprinter italiano Mario Cipollini (57, 42 das quais no Giro).