Neemias Queta faz assistência em vitória dos Celtics

O treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, lançou o poste português nos últimos 1.43 minutos do encontro, com Queta, após uma excelente simulação, que deitou o seu adversário, a assistir para o triplo de Payton Pritchard, naqueles que foram os últimos pontos da equipa de Boston.



Naquela que é a sua época de maior utilização, após dois anos nos Sacremento Kings e outro nos Celtics, Queta, que fez o 39.º encontro da temporada, apresenta médias de 5,1 pontos, 3,7 ressaltos e 0,7 desarmes de lançamento em 14,6 minutos de utilização por jogo.



Em Boston, o poste letão Kristaps Porzingis esteve em destaque, ao atingir 34 pontos e 11 ressaltos, com Jaylen Brown (28 pontos, seis ressaltos e seis assistências) e Derrick White (22 pontos) a passarem igualmente as duas dezenas de pontos.



Números que nenhum dos jogador dos Chicago Bulls atingiu, com Coby White e Patrick Williams a serem os melhores marcadores, com 16 pontos cada.



Os campeões Celtics seguraram o segundo lugar da Conferência Este, com 33 vitórias e 15 derrotas, atrás dos Cleveland Cavaliers (38-9), enquanto os Chicago Bulls (20-28) seguem no 10.º posto, último de acesso ao "play-in".