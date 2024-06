Nuno Borges eliminado à primeira em Maiorca

O tenista português Nuno Borges ‘caiu’ hoje na primeira ronda do torneio de Maiorca, ao perder em dois sets com o norte-americano Alex Michelsen.

No último torneio de preparação para Wimbledon, o número um nacional e 51.º jogador mundial foi derrotado pelo 61.º tenista do ranking pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), em uma hora e 48 minutos.



Borges, que sofreu uma queda durante o ‘tie-break’, vai chegar sem qualquer vitória em relva a Wimbledon, onde vai competir no quadro principal pelo terceiro ano consecutivo.



Além da derrota na primeira ronda do torneio espanhol, o maiato de 27 anos também perdeu na estreia em Halle diante do russo Daniil Medvedev, quinto jogador mundial.



O torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, decorre entre 01 e 14 de julho.