Nuno Borges eliminado do Masters 1.000 de Cincinnati

O número um nacional cedeu o primeiro parcial por 6-3 e, no segundo, viu Rune ser assistido pelo "staff" médico do torneio, devido ao forte calor que se faz sentir em Cincinnati, o que parou o encontro durante largos minutos.O ascendente do português, que vinha de duas vitórias no torneio de qualificação e de eliminar o francês Adrian Mannarino, 33.º do ranking ATP, acabou por forçar um "tie break", após empate a seis partidas, em que o dinamarquês recuperou para vencer por 10-8.Após esta partida, que durou uma hora e 49 minutos, o tenista natural da Maia subirá de novo no ranking mundial, em que o 39.º lugar que ocupa é já o seu melhor registo de sempre, tendo mostrado bom nível no piso duro na América do Norte, com esta segunda ronda e os oitavos de final do Masters 1.000 de Montreal.