Nuno Borges encontra Henrique Rocha em Bastad

Henrique Rocha, número 182 do mundo, conquistou a sua primeira vitória em quadros principais de singulares de torneios ATP, ao vencer o argentino Camilo Ugo Carabelli, 96.º do ranking, em duas horas e oito minutos, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-2.Já afastado do ATP 250 sueco está Jaime Faria, que, depois de superar o qualifying, foi eliminado pelo argentino Thiago Agustín Tirante, por 3-6, 6-1 e 6-4.Em pares, Francisco Cabral vai entrar em ação esta quarta-feira, formando dupla com Nuno Borges.