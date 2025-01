Open da Austrália. Jaime Faria eliminado por Djokovic

O tenista português Jaime Faria foi afastado do Open da Austrália ao perder, na segunda ronda, com o sérvio Novak Djokovic (7.º do mundo), em quatro "sets".

Djokovic, de 37 anos, recordista de títulos de torneios do Grand Slam, dominou facilmente o primeiro parcial face ao português, vindo da fase de qualificação, que fechou em 6-1.



A história foi muito diferente no segundo "set", com Faria, o número dois nacional e 125.º do mundo, a quebrar por duas vezes o serviço de Djokovic e a vencer no "tie break", por 6-7 (4-7).



O sérvio, detentor de 24 troféus do Grand Slam, 10 dos quais conquistados em Melbourne Park, conseguiu depois impor o seu favoritismo e fechar o encontro por 6-3 e 6-2, em mais de três horas.



Djokovic vai defrontar na terceira ronda o checo Tomas Machac, que venceu o norte-americano Reilly Opelka, em cinco "sets", por 6-3, 6-7 (1-7), 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) e 4-6.