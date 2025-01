Open da Austrália. Swiatek está nas meias-finais

Aos 23 anos, a polaca é a mais jovem a alcançar sete semifinais em Grand Slams desde Maria Sharapova em 2006, sendo também a quarta tenista da Era Open que menos jogos cedeu (14) para chegar a esta fase no Open da Austrália desde que o quadro é de 128 jogadoras – é superada apenas por Sharapova (9) em 2013, Monica Seles (12) em 1991 e Steffi Graf (13) em 1989.”, referiu Swiatek, que pode sair de Melbourne como líder do ranking WTA, se fizer melhor do que Aryna Sabalenka.Semifinalista em 2022, a atual tricampeã em título de Roland Garros, torneio que ganhou também em 2020, vai defrontar outra norte-americana, a 19.ª pré-designada Madison Keys, que colocou um ponto final no sonho da ucraniana Elina Svitolina.