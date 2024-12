Portugal com três nadadores nos Mundiais de piscina curta

“Quando olhamos para uma seleção que se prepara para competir ao mais alto nível, as nossas expectativas é que consigam o melhor resultado possível, que passa sempre pelo menos por umas tarimbas que são ou o recorde nacional, ou os recordes de cada um dos atletas presentes. Essa é a nossa referência”, diz à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Natação, Miguel Arrobas.



Para a direção que lidera e os novos órgãos sociais da federação, esta é “a primeira grande competição” sob a sua égide, marcando presença o presidente, ainda que prefira focar-se na “satisfação com os resultados” que espera que o trio consiga garantir.



A primeira a entrar em ação será Francisca Martins (FOCA), que estará em prova nos 400 livres na terça-feira, nadando um dia depois os 800 livres e, no domingo, os 200 livres.



Ana Pinho Rodrigues, olímpica em Londres2012, competirá nos 100 metros bruços na terça-feira e nos 50 bruços no sábado, enquanto José Paulo Lopes, presente em Tóquio2020, fará os 300 livres na quarta-feira e os 800 livres no sábado.



A vontade de superar recordes guia, então, a seleção portuguesa, com Lopes já o máximo expoente dos 400 livres na piscina de 25 metros, com 3.42,57 minutos logrados em 2021, e nos 800 livres, 7.41,51 já em janeiro deste ano.



Também Ana Pinho Rodrigues reina nas duas distâncias que vai nadar, com 30,21 segundos nos 50 metros bruços, em 2022, e 1.06,73 minutos nos 100 metros, logrados em abril deste ano.



Francisca Soares Martins tem, aos 21 anos, a ambição de igualar os companheiros, uma vez que das três distâncias em que estará, só é recordista nacional nos 200 livres, com 1.56,81 de marca, conseguidos em 2023.