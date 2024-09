Portugal goleia Suíça e está nas `meias` da Superliga europeia de futebol de praia

Depois de ter terminado a fase de grupos com o pleno de três triunfos, a seleção portuguesa fez uma das suas melhores exibições nesta edição da Superliga europeia e chegou ao final do primeiro período já a vencer por 5-1.



Jordan Santos (02, 10 e 33 minutos), o guarda-redes Pedro Mano (03), Miguel Pintado (11, 29 e 35), Rodrigo Pinhal (11), Rui Coimbra (13), Léo Martins (15) e Rúben Brilhante (16) marcaram os golos de Portugal.



A Suíça, que perdeu Dejan Stankovic ainda no primeiro período, depois de ver dois amarelos em poucos segundos, nunca pôs em causa o triunfo de Portugal, reduzindo por Jérôme Knöpfli (10, 19 e 31) e Glenn Hodel (22).



Nas meias-finais, no sábado, Portugal, que procura o nono título europeu e primeiro desde 2021, vai defrontar a Bielorrússia, que hoje afastou a Estónia, por 3-0.