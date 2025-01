Portugal volta a vencer no Torneio 4 Nações sub-21 de andebol

A seleção portuguesa, orientada por Carlos Martingo, que na quinta-feira tinha vencido a Espanha, por 30-26, em Almeida, segue invicta na liderança do torneio, inserido na preparação para o próximo Campeonato do Mundo de juniores.



No primeiro jogo da segunda ronda, as seleções de Espanha e da Alemanha empataram a 29-29.



A última jornada do Torneio 4 Nações decorre no sábado, no Pavilhão Multiúsos de Pinhel, com a França a defrontar a Espanha, pelas 15:30, e Portugal a Alemanha, pelas 17:45.