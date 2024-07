Rafael Nadal `apadrinha` estreia de Nuno Borges em finais ATP

Em Bastad, o 51.º classificado da hierarquia mundial impôs-se em dois sets ao argentino Thiago Agustín Tirante, 121.º, em uma hora e oito minutos, pelos parciais de 6-3 e 6-4, e vai agora defrontar na terra batida sueca o espanhol Rafael Nadal, antigo número um do mundo e atual 261.º, no domingo.Esta é a primeira vez que o tenista natural da Maia, de 27 anos, se qualifica para uma decisão no circuito ATP, tornando-se o quarto português a consegui-lo, depois de Frederico Gil, João Sousa e Pedro Sousa.Na final de Bastad, Borges terá pela frente o maiorquino, de 38 anos, vencedor de 22 torneios do Grand Slam e especialista em terra batida, que pouco antes tinha vencido a outra meia-final, diante do croata Duje Ajdukovic (130.º), por 4-6, 6-3 e 6-4.

(Com Lusa)