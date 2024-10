Rafael Nadal retira-se em novembro

"Estou aqui para comunicar que vou retirar-me do ténis profissinal. Foram uns anos difíceis, especialmente estes dois últimos, não fui capaz de jogar sem limitações. É uma decisão difícil, que levou tempo a ser tomada, mas nesta vida tudo tem um princípio e um fim, pelo que creio que é o momento adequado para colocar um ponto final numa carreira longa e cheia de êxitos, como nunca conseguiria imaginar", começa por explicar o tenista, de 38 anos, natural de Maiorca, no vídeo partilhado.





"Entusiasma-me que o meu último torneio seja a final da Taça Davis, a representar o meu país. É o fechar de um ciclo, uma das minha primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final de Sevilha, em 2004. Sinto-me afortunado por tudo o que pude viver", acrescentou Nadal, agradecendo aos pais, à irmã, aos seus treinadores, ao tio, que o treinou durante largos anos, à mulher, aos adeptos e aos rivais: "Passei muitas horas com eles e vivi momentos que vou recordar para o resto da vida".



Embora a parte final da sua carreira tenha sido pautada por problemas físicos, principalmente nos joelhos, Rafael Nadal retira-se como um dos melhores tenistas de sempre. O espanhol ganhou 92 títulos em singulares, 22 deles em torneios do Grand Slam. Considerado o "rei da terra batida", Rafa tem 14 títulos em Roland Garros, um domínio histórico que será difícil de alguém superar.



"Na realidade têm sido anos difíceis, em especial os dois últimos. Penso que não fui capaz de jogar sem limitações. É uma decisão que é evidentemente difícil”, afirmou Nadal, que não joga desde que foi eliminado na segunda ronda dos Jogos Olímpicos Paris2024, frente ao sérvio Novak Djokovic.



Pela seleção do seu país, o antigo número um mundial conquistou também quatro Taças Davis, além de duas medalhas de ouro olímpicas: em Pequim'2008 (singulares) e no Rio de Janeiro'2016 (pares).





Carreira cheia de êxitos