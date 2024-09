Rashed Al Quemzi vence no Ródão e sagra-se pentacampeão mundial de motonáutica F2

Rashed Al Qemzi, que conquistou em Portugal os seus cinco títulos, venceu a prova de hoje, com 3,264 segundos de vantagem sobre o monegasco Giacomo Sacchi, que foi segundo, percorrendo as 42 voltas no espelho de água do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, em 38.18,774 minutos.



O piloto árabe fechou o Mundial com 61 pontos, mais seis do que o lituano Edgaras Riabko, que foi segundo, e mais 10 do que o seu compatriota Mansoor Al Mansoori, terceiro.



O português Duarte Benavente foi oitavo na prova, que juntou 16 pilotos de 12 nacionalidades, e fechou o Mundial na sétima posição.



Antes de Vila Velha de Ródão, que acolheu a sexta prova, o Mundial de motonáutica F2, passou por por Brindisi (Itália), Tønsberg (Noruega), Klaipèda (Lituânia), San Nazzaro (Itália) e Peso da Régua/Porto.