Richard Carapaz vence 17.ª etapa vindo da fuga

O ainda campeão olímpico em título, que vestiu a camisola amarela após a terceira etapa, concluiu os 177,8 quilómetros entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Superdévoluy em 04:06.13 horas, relegando o britânico Simon Yates (Jayco AlUla) para a segunda posição, a 37 segundos. O espanhol Enric Mas (Movistar), também vindo da fuga, foi terceiro, a 57.

Na geral, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) perdeu 10 segundos para Evenepoel mas ganhou dois a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), tendo agora 03.11 minutos de vantagem sobre o dinamarquês e 05.09 sobre o belga, que é terceiro à frente do português João Almeida (UAE Emirates).

Na quinta-feira, a 17.ª etapa liga Gap a Barcelonnette, no total de 179,5 quilómetros, com cinco contagens de montanha de terceira categoria no trajeto.