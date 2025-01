Silva e Vale deixam Indoor Oeiras Open

Com pouco tempo para recuperar após celebrar a primeira vitória da carreira em quadros principais no circuito challenger,não encontrou argumentos para derrotar o húngaro Zsombor Piros (248.º), perdendo por 6-1 e 6-3, em apenas 59 minutos.”, analisou o tenista português de 25 anos.Pouco depois, o campeão nacionaltambém se despediu do primeiro de três challengers organizados pela Federação Portuguesa de Ténis no Complexo de Ténis do Jamor, desistindo do encontro frente a Hamad Medjedovic (112.º) quando perdia por 6-1 e 2-1 com o sérvio, primeiro cabeça de série.", explicou Silva.Sem vencedores nos singulares, a representação portuguesa ficou limitada aos pares, com Tiago Pereira e Pedro Araújo a vencerem um duelo noturno frente aos canadianos Liam Draxl e Benjamin Sigouin, por 6-2 e 6-1, em apenas 47 minutos.Apurados para os quartos de final, os dois jovens da casa vão enfrentar os norte-americanos Robert Cash e JJ Tracy, quartos favoritos.