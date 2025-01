Sinner repete triunfo na Austrália

Na Rod Laver Arena, em Melbourne, o transalpino reforçou o estatuto de líder do ranking ATP e impôs-se ao germânico de forma clara, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-3, num encontro que durou duas horas e 42 minutos em piso rápido.Aos 23 anos, Sinner venceu o seu terceiro ‘major’, depois das conquistas na Austrália e nos Estados Unidos no ano passado.Em contraste, Zverev continua sem erguer qualquer troféu do Grand Slam, tendo sido derrotado na final pela terceira vez, repetindo o que tinha sucedido nos Estados Unidos, em 2020, e em Roland Garros, em 2024.

O melhor italiano de sempre

Com o triunfo na Rod Laver Arena, Sinner tornou-se o primeiro tenista italiano a vencer três torneios do Grand Slam, superando o compatriota Nicola Pietrangeli, que em 1959 e 1960 venceu em Roland Garros, curiosamente onde o atual líder da hierarquia mundial ainda só foi semifinalista, na época passada.



Desde que venceu o seu primeiro torneio ATP, em novembro de 2020, em Sófia, o transalpino juntou ao palmarés mais 18 conquistas, estando a apenas uma de atingir as duas dezenas.



Por seu lado, Zverev ainda procura o seu primeiro ‘major' da carreira, tendo sido derrotado na final pela terceira vez, repetindo o que tinha sucedido nos Estados Unidos, em 2020, e em Roland Garros, em 2024.



E já lá vão quase 30 anos desde que um germânico conseguiu atingir o topo num ‘major’, quando Boris Becker se impôs precisamente no ‘Happy Slam’, em 1996.



(Com Lusa)