Solange Jesus e Fábio Oliveira correm Maratona de Sevilha

Solange Jesus, de 38 anos, conseguiu o seu recorde pessoal de 02:27.30 horas na edição do ano passado da corrida andaluza, onde Fábio Oliveira, de 34, estabeleceu o seu melhor registo, em 2022, com o tempo de 02:14.51.



A lista de atletas de elite à partida para a 40.ª edição da Maratona de Sevilha, em 23 de fevereiro, integra quase uma centena de atletas masculinos e três dezenas de femininos, entre os quais se destaca o etíope Selemon Barega, estreante na distância, e os eritreus Okubay Tsegay (02:05.20), Goitom Kifle Andebrhan (02:05.28) e Ghirmay Ghebreslassie (02:05.34), assim como a romena Delvine Relin Meringor (02:20.49).



A Maratona de Sevilha conta com um número recorde de 14 mil inscritos para a edição de 2025, um ano depois de a corrida ter sido uma das seis mais rápidas de sempre, na qual se bateram 11 recordes nacionais.



As marcas de qualificação para os Mundiais Tóquio2025 estão fixadas em 02:06.30 para os homens e 02:23.30 para as mulheres.