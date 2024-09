Sporting e Benfica disputam final da Taça Ibérica de voleibol

Sporting e Benfica vão disputar a final da Taça Ibérica de voleibol, no domingo, em Matosinhos, após terem vencido hoje as formações espanholas do CV Guaguas, detentora do troféu, e Grupo Herce Soria, respetivamente.

No primeiro jogo disputado na Nave Costa Pereira, em Matosinhos, o Sporting, vencedor da Taça de Portugal e vice-campeão nacional, venceu o detentor do titulo espanhol CV Guaguas, por 3-1, pelos parciais de 15-25, 25-20, 25-23 e 25-23.



No segundo duelo ibérico, o Benfica, pentacampeão nacional, venceu o Grupo Herce Soria, clube vice-campeão espanhol no qual atua o oposto internacional português Bruno Cunha, por 3-0, pelos parciais de 30-28, 25-22 e 26-24.



Em 2023, o CV Guaguas, anfitrião da prova em Las Palmas, ergueu o troféu ao vencer por 3-1 o Benfica. No jogo pela medalha de bronze, o Sporting derrotou por 3-2 os espanhóis do Grupo Herce Soria.