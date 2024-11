Sporting garante presença nos `oitavos` da Taça Challenge de voleibol

A formação portuguesa impôs-se pelos parciais de 25-21, 18-25, 25-18, 26-28 e 15-9, num encontro no qual precisava 'apenas' de vencer dois 'sets', depois do resultado conseguido em Lisboa.



Os 'leões, que fecharam o primeiro parcial em 25-21, enfrentaram a forte reação dos checos no segundo, que perderam por 18-25.



O empate moralizou a formação da casa, mas a equipa comandada por João Coelho controlou bem e venceu o terceiro por 25-18, deixando quase tudo decidido no encontro.



Um quarto 'set' muito equilibrado permitiu aos checos empataram a partida a dois, após uma vitória por 28-26, obrigando a 'negra' que o Sporting venceu por 15-9.



Na próxima fase da prova, o Sporting vai defrontar o AKAA Volley, com o primeiro encontro a disputar-se na Finlândia, em 03 de dezembro, e o segundo em 17 de dezembro, em Lisboa.