Sporting perde invencibilidade no nacional de andebol

Com este resultado, os 'encarnados' ascendem à terceira posição, com 39 pontos, menos quatro do que os 'leões' (43), que lideram a competição, ainda que em igualdade com o FC Porto, segundo.



Para encontrar a última vitória do Benfica frente aos atuais campeões nacionais é necessário recuar até 11 de setembro de 2022, sendo que, na altura, a formação da Luz venceu por 45-43, após prolongamento, na Supertaça de andebol. Já para o campeonato, o último triunfo registava-se a 29 de maio de 2021 (34-32), ou seja há três anos e meio.



Esta noite, o Sporting até entrou mais forte no jogo, tanto no capítulo ofensivo, como no defensivo, e rapidamente o Benfica ficou manietado. Aos 12 minutos, a formação de Alvalade já tinha seis golos de vantagem (8-2) e ainda viu Belone Moreira desperdiçar um livre de sete metros para os 'encarnados'.



Perante esta abordagem em falso, o treinador Jota González viu-se obrigado a solicitar uma paragem técnica. Com isso, o Benfica reagiu e, aos poucos, foi amortizando o prejuízo e chegou mesmo a ter apenas um golo de desvantagem (14-13), mas o Sporting conseguiu dilatar a diferença e chegou a vencer ao intervalo por 16-14.



Tal como acontecera na primeira parte, o Benfica, em situação de ataque, apostava num 0x7, com dois pivôs no ataque, criando situações de superioridade numérica.



Estavam decorridos 43 minutos, quando Fábio Silva colocou pela primeira vez os 'encarnados' na liderança do marcador (25-24), num momento em que o guarda-redes Kristof Palasics foi determinante ao defender os remates 'leoninos'.



Os campeões nacionais foram respondendo aos golos do Benfica, mas, a três minutos do final, perdiam por 35-32.



Quando, a 30 segundos do final do encontro, Rui Baptista segurou a vantagem de três golos (37-34), não ficaram dúvidas de que o triunfo ficaria em casa.







Jogo realizado no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 38-34.



Ao intervalo: 14-16.







Sob a arbitragem de Rúben Maia e André Nunes as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (38): Gustavo Capdeville, Miguel Sanchez Migallon (6), Belone Moreira (2), Alexis Borges (6), Ole Rahmel (2), Ander Izquierdo (2) e Egon Hanuz. Jogaram ainda: Kristof Palasics, Christopher Hedberg (3), Gabriel Cavalcanti, Steven Valência (3), Fábio Silva (4), Rui Baptista (5), Filip Taleski (3) Demis Griogoras (2) e Guilherme Cabral.



Treinador: Jota González.



- Sporting (34): Mohamed Aly, Edy Silva (1), Francisco Costa (5), Natan Suarez (3), Salvador Salvador (8), Mamadou Gassama (1) e Martim Costa (6). Jogaram ainda: Andre Kristensen, Pedro Portela (2), Jan Gurri (3), Pedro Garcia, Robert Hoghielm (2), Orri Thorkelsson (2), Diogo Branquinho, João Gomes (1) e Christian Moga.



Treinador: Ricardo Costa.