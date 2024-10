Surfistas Samuel Pupo e Sally Fitzgibbons campeões na Ericeira

Num dia que já não teve portugueses a competir, Pupo imperou na final com 14,50 pontos, diante do australiano Callum Robson (11,86), na praia de Ribeira d'Ilhas, onde o público foi "incrível" e a onda "tão desafiante".



“Que sentimento, que ano incrível, que público incrível aqui na Ericeira. Não acredito no que aconteceu, começou com muita pressão e cheguei até à final. Sempre que venho parece que nunca ganhei aqui, a onda é tão desafiante. Mas este lugar é tão especial para nós brasileiros”, manifestou Pupo, após erguer o ‘cetro’.



Na vertente feminina, Fitzgibbons, que no sábado tinha assegurado a requalificação para o WSL em 2025, foi coroada como a melhor nas águas da Ericeira, reinando com 13,60 pontos na final, contra a jovem francesa, de apenas 13 anos, que amealhou 10,80.



“Estou tão feliz, é incrível. Não ouvia nada na água, não sabia se a Tya tinha conseguido o resultado. Em 20 anos, apoiaram-me sempre, desde que tinha a idade da Tya. Obrigada a todos e por fazerem parte desta caminhada comigo. Esta geração nova tem tanto talento. Eu já competia antes de ela nascer em 2010. Lembro-me de ter a idade dela e de todas as sensações”, declarou Sally, após a conquista.