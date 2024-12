Tricampeã mundial de judo Mayra Aguiar termina carreira

", escreveu Mayra Aguiar, nas redes sociais.", realçou a desportista nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.Numa carreira que começou cedo, aos seis anos, a brasileira obteve a sua primeira vitória como profissional em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, onde conquistou a medalha de prata na categoria de -70kg, na qual se iniciou.Cinco anos depois, já em -78kg, obteve o primeiro bronze em Londres2012 e, em 2019, sagrou-se campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.A judoca é também a única brasileira a vencer os mais importantes Grand Slam do circuito mundial: Paris em 2012 e 2016, e Tóquio em 2023.Em Paris2024, na sua despedida olímpica, Aguiar perdeu no primeiro combate frente à italiana Alice Bellandi.