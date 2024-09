US Open. Tiafoe nas "meias" após desistência de Dimitrov

O tenista francês Tiafoe garantiu presença num duelo norte-americano nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, após a desistência do búlgaro Grigor Dimitrov.

Apurado pelo terceiro ano consecutivo para os quartos de final do "major" nova-iorquino, Tiafoe, 20.º da hierarquia, começou melhor o encontro e venceu o primeiro set por 6-3, na terça-feira à noite.



Dimitrov, nono mundial, respondeu no segundo parcial, que conquistou no "tie break", por 6-7 (5-7).



Mas o veterano búlgaro de 33 anos começou a ter problemas físicos no terceiro set, que o norte-americano de 26 anos venceu por 6-3.



Dimitrov recebeu assistência médica e ainda voltou ao Arthur Ashe Stadium, mas acabou por desistir ao fim de três horas e quatro minutos, numa altura em que já perdia no quarto parcial por 1–4.



Nas meias-finais, Tiafoe vai defrontar o também norte-americano Taylor Fritz, que chegou pela primeira vez a esta fase num torneio do Grand Slam, depois de derrotar nos "quartos" o alemão Alexander Zverev.