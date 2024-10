Vinte convocadas para penúltimo estágio rumo ao Euro2024 feminino de andebol

Oito das 20 jogadoras chamadas para preparar a fase final da competição representam o emblema lisboeta, na qual as lusas não estão há 16 anos, depois da última presença em 2008, em Montenegro.



"Estamo-nos a aproximar rapidamente do Campeonato da Europa e este estágio é mais uma oportunidade para avaliarmos o momento de forma das atletas que, eventualmente, podem integrar a convocatória final. As 20 jogadoras agora convocadas são aquelas que no nosso entendimento proporcionam mais soluções à seleção nacional, atendendo às características da competição, da nossa equipa e das adversárias que teremos pela frente", declarou o selecionador, citado pela Federação Portuguesa de Andebol (FPF).



O estágio vai decorrer em Rio Maior, entre 21 e 27 de outubro, com as lusas a terem agendadas 10 sessões de treinos no pavilhão, complementadas com trabalho de ginásio, além de dois jogos-treino à porta fechada.



Portugal, que tinha sido 16.º em 2008, no Montenegro, na sua única participação até hoje em fases finais, apurou-se para o próximo Campeonato da Europa após o inédito alargamento para 24 equipas, sendo o terceiro melhor classificado no conjunto dos terceiros classificados da fase de qualificação.



A fase final do Euro2024 vai acontecer na Áustria, Hungria e Suíça, entre 28 de novembro e 15 dezembro.



Portugal está inserido no Grupo C e vai competir em Basileia, na Suíça, tendo estreia marcada diante da Espanha, em 28 de novembro, seguindo-se a Polónia, dois dias depois, e a França, em 02 de dezembro.







Listas das 20 convocadas:



- Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD), Jéssica Ferreira (Békéscsabai Elore Nkse, Hun) e Matilde Rosa (Benfica).



- Pontas esquerdas: Carolina Monteiro (Academia São Pedro do Sul) e Mariana Costa (Benfica).



- Pontas direitas: Neide Duarte (Madeira SAD) e Patrícia Rodrigues (Benfica).



- Centrais: Constança Sequeira (Benfica) e Patrícia Lima (Málaga Costa Del Sol, Esp).



- Laterais esquerdas: Débora Moreno (Alba Fehérvár KC, Hun), Ana Carolina Silva (Motive.co Gijon, Esp), Joana Resende (Málaga Costa Del Sol, Esp), Maria Unjanque (Benfica) e Mariana Lopes (Békéscsabai Elore Nkse, Hun).



- Laterais Direitas: Joana Semedo (Benfica), Luciana Rebelo (Team Esbjerg, Den) e Beatriz Sousa (Toulon Métropole VAR HB, Fra).



- Pivôs: Bebiana Sabino (Colégio de Gaia), Nádia Rodrigues (Benfica) e Rita Campos (Benfica).