Wimbledon. Andy Murray falha torneio por lesão

“Infelizmente, e apesar de ter trabalhado de forma incrivelmente dura desde a sua operação, Andy tomou a difícil decisão de não jogar singulares este ano”, lê-se em comunicado.



O veterano jogador, de 37 anos, não recuperará a tempo de defrontar o checo Tomas Machac na primeira ronda de singulares, mas espera poder jogar ao lado do irmão Jamie em pares masculinos, naquela que será a estreia dos dois como dupla em Wimbledon.



Andy Murray tinha programado disputar este ano pela última vez o torneio londrino de relva, que conquistou em 2013 e 2016 e de que foi finalista vencido em 2012.



Quando conquistou pela primeira vez o torneio, o antigo líder do ranking mundial tornou-se no primeiro britânico em 77 anos a erguer o troféu no All England Club.