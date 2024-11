Xadrezistas portugueses modestos no Europeu

Os portugueses José Guilherme Santos e Filipa Pipiras concluíram as suas participações no campeonato da Europa absoluto de xadrez em 268.º e 285.º, respetivamente, no evento que juntou 388 atletas em Petrovac, no Montenegro.

Na 11.ª e última ronda, Filipa Piriras venceu o croata Petar Barbir e com isso subiu 36 lugares, de 321.ª para 285.ª, enquanto José Guilherme Santos, Mestre FIDE e campeão nacional em 2023, perdeu com o azeri Umid Aslanov e assim baixou 31 posições, de 237.º para 268.º, concluindo ambos com 4,5 pontos.



O sérvio Aleksander Indjik sagrou-se campeão da Europa, com nove pontos, mais meio ponto do que o belga Daniel Dardha (8,5), segundo, enquanto o alemão Fredrik Svane foi o melhor dos 11 xadrezistas que terminaram com oito pontos, em terceiro.



O torneio, disputado com as regras do sistema suíço, em 11 rondas, juntou 388 xadrezistas, 119 dos quais grandes mestres.