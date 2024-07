Ana Capeta alerta para capacidade física da Bósnia

“É uma equipa com jogadoras fisicamente maiores que nós e, como é óbvio, têm as suas qualidades. Vamos trabalhar em torno disso e já sabemos o que esperar da Bósnia, porque já tivemos um jogo contra elas”, perspetivou, em declarações aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Ana Capeta encara com agrado a situação muito vantajosa de Portugal no grupo de qualificação, que lidera com um pleno de vitórias, mas assume que a equipa ainda tem margem para crescer e melhorar.



“Claro que há sempre coisas a melhorar, os jogos nunca vão ser perfeitos, mas acho que, dentro dos principais objetivos, estamos a alcançar as nossas tarefas, conquistando as vitórias”, constatou a avançada de 26 anos, que representa o Sporting ao nível de clubes.



Com quatro jogos e quatro vitórias nesta fase de apuramento, Portugal tem pela frente encontros com Bósnia-Herzegovina, na sexta-feira, às 18h00 (hora em Lisboa), e, quatro dias depois, recebe Malta, em Leiria, às 18h00.



A nível individual, Ana Capeta terá neste duplo compromisso a possibilidade de chegar aos 10 golos ao serviço de Portugal – conta atualmente 36 internacionalizações -, esperando fazê-lo contribuindo para a materialização da conquista do grupo.



“Tenho sempre o objetivo de fazer golos, mas não é algo que me traga muita pressão ou algo em que pense todos os dias. Lá está, penso na equipa e em conquistar os três pontos e em vencer sempre”, rematou a dianteira.